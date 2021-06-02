رئيس البرلمان العربي: السيسي تصدى للأطماع الخارجية في الوطن العربي

قال عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "قدم خدمات جليلة للأمة العربية" بتصديه "للأطماع الخارجية".

وقال في حديثه مع قناة "إم بي سي مصر" إن "الرئيس السيسي يأتي على رأس من قدم خدمات جليلة في أحلك الظروف للأمة العربية، وله دور كبير في حفظ أمن واستقرار المنطقة العربية والدول العربية".

وأضاف أن "الرئيس السيسي تصدى للأطماع الخارجية وحمى مقدرات الشعوب العربية وتصدى للتدخلات الخارجية في الشأن العربي".

وتابع: "الرئيس السيسي قام بإحداث حالة كبيرة من التطوير والتنمية والازدهار داخل مصر".

وكان السيسي استقبل العسومي، يوم الأربعاء، حيث منحه الأخير "وسام القائد"، وهو أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي لملوك ورؤساء الدول.

المصدر: "صدى البلد"