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وزارة المالية المصرية تكشف موعد طرح العملات المعدنية الجديدة

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وزارة المالية المصرية تكشف موعد طرح العملات المعدنية الجديدة
AS
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أعلن شريف حازم، مستشار وزير المالية المصري، أن السلطات ستطرح 15 مليون جنيه من العملات فئة "الجنيه" و"النصف جنيه".

وأشار إلى أن هذه العملات ستكون متوفرة خلال أسبوعين، وستوثق "إنجازات الدولة من المشروعات العملاقة".

وأضاف في حديثه مع قناة "إكسترا نيوز" أن من أبرز الإنجازات التي تم تسليط الضوء عليها من خلال سكها على العملات المعدنية: "العاصمة الإدارية، ومدينة العلمين الجديدة، والشبكة القومية للطرق وغيرها".

ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي "تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف المحافظات، على نحو يسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى معيشة المواطنين."

المصدر: "صدى البلد"

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