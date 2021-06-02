القوات السودانية تعلن إغلاق الطرق المؤدية إلى حرم القيادة العامة وتدعو المواطنين للابتعاد عنه

دعت القوات المسلحة السودانية المواطنين إلى الابتعاد عن حرم قيادتها العامة، مشيرة إلى أنه سيتم إغلاق جميع الطرق المؤدية إليها اعتبارا من صباح غد الخميس.

وقال الإعلام العسكري السوداني في بيان له إن "القوات المسلحة تهيب بجميع المواطنين الكرام الابتعاد عن حرم القيادة العامة للقوات المسلحة، وتعلن عن إغلاق جميع الطرق المؤدية إليها اعتبارا من صباح الخميس الموافق 3 يونيو 2021".

وأضاف أن "القوات المسلحة ترجو من المواطنين استخدام الطرق البديلة".

ويأتي القرار تزامنا مع الذكرى الثانية لـ"فض اعتصام القيادة العامة"، حيث دعت "لجان المقاومة" إلى مظاهرات غدا تتجه إلى مجلس الوزراء.

المصدر: RT