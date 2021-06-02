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الحكومة المصرية ترد على منع ملياردير إماراتي من دخول قلعة محمد علي

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الحكومة المصرية ترد على منع ملياردير إماراتي من دخول قلعة محمد علي
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نشر رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، مقطع فيديو تطرق فيه إلى "تعقيدات وأسئلة" حالت دون السماح له بالدخول إلى قلعة محمد علي باشا في مصر.

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وقال عبر صفحته الرسمية بتويتر: "في القاهرة حاولنا اليوم الدخول إلى قلعة محمد علي باشا، ولكن للأسف لم نستطع ذلك بسبب كمّ الأسئلة والتعقيدات التي وضعت أمام دخولنا. أرجو أن يتم تعديل نظام الدخول الموجود حالياً لتكون تجربة الزائر مريحة تترك انطباع جيد لديه. وأنا انقل هذه الملاحظة حباً بمصر وحرصاً على مصلحتها".

وقال الحبتور في مقطع الفيديو: "أتمنى من المحافظ إن كان هو المسؤول عن هذا الشيء أن يتدخل في هذا الشيء، معقول أنهم لا يسمحوا لنا أن ندخل؟ حبيت أقول هذا من حبي لكم ولمصر..".

من جهتها ردت وزارة السياحة والآثار المصرية على مقطع الفيديو بتغريدة على حسابها الرسمي قالت فيها: "شرفنا بزيارة اليوم ونأسف لأي سوء تفاهم نتيجة أعمال الترميم في القصر سندعو سيادتك قريبا للزيارة بعد انتهاء الأعمال. تحية خاصة من مصر".

المصدر: RT

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