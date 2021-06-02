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وفاة المذيع السعودي فهد الشايع بعد معاناة طويلة مع المرض

أخبار العالم العربي

وفاة المذيع السعودي فهد الشايع بعد معاناة طويلة مع المرض
الإعلامي السعودي الراحل فهد الشايع
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توفي المذيع السعودي فهد الشايع‬⁩ صباح يوم الثلاثاء بعد معاناة طويلة مع المرض، وفق ما نقلته صحيفة "الرياض" السعودية.

وينتمي الشايع إلى جيل الإعلاميين الأوائل بالقناة الأولى والتلفزيون السعودي.

وقدم الشايع خلال عمله بالتلفزيون السعودي نشرات الأخبار الرئيسة، إضافة إلى مجموعة من البرامج، أهمها:"مجلة التلفزيون" و"من العالم"، إضافة إلى برامج رياضية.

ونعى عدد من الأكاديميين السعوديين والإعلاميين زميلهم الراحل عقب تداول خبر وفاته.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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