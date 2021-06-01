الأردن يعفي متلقي الجرعة الأولى ضد كورونا من حظر التجول الليلي

رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يُصدِر البلاغ رقم (38) لسنة 2021م، الذي يسمح لبعض القطاعات المغلقة والأنشطة بالعمل، شريطة التزامها بالتدابير الوقائيّة، والسّماح لمن مضى أكثر من (21) يوماً على تلقّيهم الجرعة الأولى من المطعوم التجوال خلال ساعات الحظر بدءاً من منتصف حزيران. pic.twitter.com/FMt5wQnray