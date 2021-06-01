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الأردن يعفي متلقي الجرعة الأولى ضد كورونا من حظر التجول الليلي

أخبار العالم العربي

الأردن يعفي متلقي الجرعة الأولى ضد كورونا من حظر التجول الليلي
Reuters
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سمح رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة لمن مضى أكثر من 21 يوما على تلقيهم الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا التجوال خلال ساعات الحظر بدءا من منتصف يونيو الحالي.

وبموجب أمر الدفاع رقم 38، سيتم أيضا السماح لبعض القطاعات المغلقة والأنشطة بالعمل، شريطة التزامها بالتدابير الوقائية.

المصدر: RT

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