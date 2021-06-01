الأردن.. أمر الدفاع (30) يلزم المنشآت بشروط صحية جديدة

أصدر رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، أمر الدفاع رقم 30، الذي يلزم المنشآت الأردنية التي جرى فتحها مؤخرا بعدم السماح لأي شخص بالدخول قبل إبراز البطاقة الشخصية أو شهادة التطعيم.

وأشار القرار إلى أن القطاعات والأنشطة الاقتصادية، التي أغلقت جراء تداعيات فرضتها جائحة فيروس كورونا، عادت إلى فتح أبوابها ضمن خطة حكومية لفتح قطاعات وأنشطة، وصولا إلى صيف آمن.

وتتضمن المرحلة الأولى من خطة الحكومة لفتح القطاعات لمجموعة أنشطة اقتصادية لم يكن مصرحا لها العمل خلال الفترات السابقة، السماح بالعودة لممارسة عملها، شريطة الالتزام بالبروتوكولات الخاصة بإجراءات العمل، والتدابير الوقائية لِمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.

وتتوزع المنشآت التي ستفتح أبوابها اعتبارا من الثلاثاء، على قطاع الرياضة، الذي يتبعه 5 أنشطة رئيسية هي المراكز والأكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية والأندية الرياضية ومراكز البلياردو السنوكر والمسابح العامة والمسابح الداخلية الموجودة في المنشآت الفندقية.

وتتوزع أيضا، على قطاع التدريب والتعليم التقني والمهني ويشمل المراكز التعليمية والثقافية والتقنية وأكاديميات ومراكز التدريب المهني والأندية الصحية والحمام التركي والشرقي والأندية الصحية وقطاع التسلية والترفيه ويشمل دور السينما ومدن الترفيه والتسلية وأماكن لعب الأطفال ومراكز الألعاب الكهربائية والإلكترونية.

المصدر: "بترا"