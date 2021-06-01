رئيسا أوسيتيا الجنوبية والقرم يهنئان الأسد بفوزه بالانتخابات الرئاسية

تلقى الرئيس السوري بشار الأسد، الثلاثاء، برقيتي تهنئة من رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية، أناتولي بيبيلوف، والقرم سيرغي أكسيونوف بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية مؤخرا في سوريا.

وجاء في برقية التهنئة التي بعثها بيبيلوف: "أن فوزكم الساحق في الانتخابات أظهر بوضوح تقدير واحترام المجتمع السوري لما قدمتموه من خدمات جليلة للبلاد، والثقة العالية للشعب السوري، ودعم برنامجكم الذي يهدف إلى التنمية الشاملة، الذي يتماشى مع طموحه".

وأضاف بيبيلوف: "إنني أعبر عن ثقتي في أنه بفضل جهودنا المشتركة سوف تتعزز وتتطور أكثر فأكثر علاقات الصداقة التي تشكلت بين بلدينا".

وأعرب بيبيلوف عن تمنياته للرئيس الأسد بوافر الصحة وتحقيق المزيد من الإنجازات وتنفيذ البرامج الهادفة إلى تحقيق الازدهار لسوريا وإحلال السلام والرفاه في ربوع البلاد.

رئيس جمهورية القرم الروسية يهنئ الأسد بفوزه في الانتخابات الرئاسية

من جهته، بعث رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي اكسيونوف برقية تهنئة إلى الرئيس السوري بشار الأسد بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وقال أكسيونوف: "لقد علق المواطنون السوريون مرة أخرى آمالهم عليكم بالتغلب على تبعات الحرب وإحلال السلام في البلاد.. هم يثقون بسيادتكم كحضن يحمي حقوقهم وحريات جميع ممثلي المجتمع".

وأضاف: "إعادة انتخابكم تبعث على الثقة في مواصلة تنفيذ أحكام الاتفاقيات الموقعة بين بلدينا بشكل ناجح في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري لتحسين رفاه مواطنينا وزيادة التبادل التجاري".

وأعرب أكسيونوف، عن خالص التمنيات للرئيس السوري في "تحقيق المزيد من الإنجازات لما فيه مصلحة الشعب السوري الصديق".

وفاز الرئيس السوري بشار الأسد، الخميس الماضي، بولاية رئاسية جديدة مدتها 7 سنوات، بعدما حاز على 95.1% من الأصوات، حسب نتائج الانتخابات التي أعلنها رئيس مجلس الشعب (البرلمان) حمودة صباغ.

المصدر: "سانا"