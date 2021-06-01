زورق حربي إسرائيلي يخترق المياه الإقليمية اللبنانية

أعلنت مديرية التوجيه السياسي في الجيش اللبناني، الثلاثاء، أن زورقا حربيا إسرائيليا خرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة سواحل رأس الناقورة.



وجاء في بيان المديرية، إن الزورق الحربي الإسرائيلي، توغل في المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 296 مترا ولمدة 5 دقائق".

وأضاف: "أقدم عناصر الزورق على إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة".

وأشار البيان إلى أنه "تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"