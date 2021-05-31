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أمير قطر يؤكد دعمه للبنان وشعبه

أخبار العالم العربي

أمير قطر يؤكد دعمه للبنان وشعبه
Reuters
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أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "دعم لبنان والشعب اللبناني الشقيق"، داعيا الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية وتشكيل حكومة جديدة.

وقال الحكومة اللبنانية في بيان إن أمير قطر وجه رسالة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، دعا فيها اللبنانيين إلى "التجاوب مع المساعي الدولية والإسراع بتشكيل حكومة جديدة تواجه التحديات والأزمات التي كان جرى استعراضها خلال دياب إلى دولة قطر، والعمل على تجاوزها وإرساء الاستقرار في لبنان".

المصدر: RT

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