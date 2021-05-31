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القوات العراقية تحبط عملية إطلاق خمسة صواريخ (غراد) بشمال البلاد

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القوات العراقية تحبط عملية إطلاق خمسة صواريخ (غراد) بشمال البلاد
AFP AHMAD AL-RUBAY
القوات العراقية تحبط عملية إطلاق خمسة صواريخ (غراد) بشمال البلاد
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الاثنين، إحباط عملية إطلاق خمسة صواريخ نوع (غراد) في محافظة كركوك بشمال البلاد.


وذكرت في بيان صحفي: "أحبطت محاولة إطلاق خمسة صواريخ في قرية إحصار التابعة إلى ناحية كوبري بمحافظة كركوك".

وأضافت: "تم التعامل مع هذه الصواريخ من قبل خبراء المتفجرات".

وتتعرض المنشآت العراقية العسكرية، خاصة القواعد الأمنية التي تتواجد فيها قوات أمريكية وقوات للتحالف الدولي، إلى قصف صاروخي بين حين وآخر.


المصدر: RT

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