القوات العراقية تحبط عملية إطلاق خمسة صواريخ (غراد) بشمال البلاد

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الاثنين، إحباط عملية إطلاق خمسة صواريخ نوع (غراد) في محافظة كركوك بشمال البلاد.



وذكرت في بيان صحفي: "أحبطت محاولة إطلاق خمسة صواريخ في قرية إحصار التابعة إلى ناحية كوبري بمحافظة كركوك".

وأضافت: "تم التعامل مع هذه الصواريخ من قبل خبراء المتفجرات".

وتتعرض المنشآت العراقية العسكرية، خاصة القواعد الأمنية التي تتواجد فيها قوات أمريكية وقوات للتحالف الدولي، إلى قصف صاروخي بين حين وآخر.



المصدر: RT