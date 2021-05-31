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"أنصار الله" ترد على اتهامات التحالف العربي بفبركة عملية جازان بإعلان استعدادها لتبادل الجثامين

أخبار العالم العربي

Reuters KHALED ABDULLAH
القيادي في حركة "أنصار الله" الحوثية محمد علي الحوثي
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علقت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، على اتهام التحالف العربي لها بـ"الفبركة الإعلامية" حول تنفيذها عملية عسكرية في محور جازان، معلنة "الاستعداد لتبادل جثامين قتلى العملية".

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى في الحركة، محمد علي الحوثي في تغريدة عبر "تويتر" مخاطبا التحالف العربي: "إذا كانت مشاهد عملية جازان أوصلت الرعب بكم إلى عدم استيعاب حقيقتها، فكيف ستصفون العمليات والمشاهد القادمة"​​​.

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وأضاف: "ولمن يشكك حاضرون بالتبادل مع دول العدوان (في إشارة إلى الدول المشاركة في عمليات التحالف العربي) بالجثامين عبر الصليب الأحمر".

ودعا القنوات المشككة في صحة المشاهد التي بثتها "أنصار الله" بشأن عملية محور جازان، إلى "أجراء مقابلة مع من ظهرت صورهم في المواقع من جنود"، معتبرا ذلك "محك حقيقي لإثبات عكس ما نشر من عمليات جيزان".

والسبت الماضي، أعلنت "أنصار الله" عن "السيطرة على 150 كم مربعا و40 موقعا في جازان، إثر عملية واسعة نفذتها الحركة في محور الخوبة - وادي جارة، أسفرت عن مقتل وإصابة وأسر أكثر من 200 من الجيش السعودي والقوات السودانية العاملة ضمن التحالف العربي، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا".

 

المصدر: "سبوتنيك"

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