 
مباشر

زعيم خليجي يبعث برقية تهنئة للأسد بفوزه في الانتخابات الرئاسية

أخبار العالم العربي

زعيم خليجي يبعث برقية تهنئة للأسد بفوزه في الانتخابات الرئاسية
Reuters
بشار الأسد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qiht

بعث سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، برقية تهنئة إلى الرئيس السوري، بشار الأسد، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية العربية السورية لفترة رئاسية جديدة مدتها سبعة أعوام.

إقرأ المزيد
مقتدى الصدر يوجه رسالة إلى بشار الأسد
مقتدى الصدر يوجه رسالة إلى بشار الأسد

وأعرب السلطان بن طارق عن خالص تهانيه وأصدق تمنياته للأسد بـ"التوفيـق والنجاح في مواصلة قيادة الشعب السوري الشقيـق لتحقيـق تطلعاته نحو الاستقرار والتقدم والازدهار".

وفاز الرئيس السوري بشار الأسد، الخميس الماضي، بولاية رئاسية جديدة مدتها سبع سنوات، بعدما حاز على 95.1% من الأصوات، حسب النتائج التي أعلنها رئيس مجلس الشعب (البرلمان السوري) حموده صباغ.

المصدر: وكالة الأنباء العمانية+RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا