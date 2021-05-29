مصر.. السجن المشدد 15 عاما لسائق هتك عرض طفلة عمرها 4 سنوات في قنا

عاقبت محكمة جنايات قنا في مصر، شخصا متهما بهتك عرض طفلة عمرها 4 سنوات ونصف، بالسجن المشدد 15 سنة.

تعود أحداث القضية إلى 8 أبريل 2019، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم عبد النبي.م.ح (سائق)، تهمة هتك عرض الطفلة تاليا.س التي تبلغ 4 أعوام ونصف من العمر.

وكشفت التحريات أن والدة المجني عليها شاهدت خوف طفلتها من الجلوس بجوار السائق (المتهم)، إذ إن قائد السيارة التي تنقل الطفلة ذهابا وإيابا من الحضانة إلى منزلها، وتبين أنه يقوم بالعبث بالأعضاء التناسلية للمجني عليها.

وتمت إحالة القضية التي حملت رقم 4157 لسنة 2019 جنايات قنا، والمقيدة برقم 627 لسنة 2019 كلي قنا، إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي عاقبت المتهم بالسجن المشدد 15 سنة.

المصدر: "المصري اليوم"