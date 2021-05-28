المجلس الرئاسي الليبي يوجه بيانا لكل الجهات العسكرية

أصدر المجلس الرئاسي الليبي بيانا نبه فيه كل الجهات العسكرية إلى ضرورة تجنب القيام بأية تصرفات أحادية ذات طابع عسكري بما في ذلك المناورات والتحركات الميدانية والاستعراضات العسكرية.

وقال عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي: "لقد أصدرنا بلاغا بخصوص حظر جميع اللقاءات والإدلاء بالتصريحات أمام وسائل الإعلام من قبل العسكريين دون إذن مسبق".

وأضاف: "لقد شددنا مرارا وتكرارا على تجنب القيام بأي تصرفات أحادية ذات طابع عسكري من أي طرف ومن بينها المناورات والتحركات الميدانية والاستعراضات العسكرية".

وأوضح أن قيام أي طرف من الأطراف بتصرفات أحادية ستعطي المبرر لأطراف أخرى للقيام بتصرفات مشابهة وستؤدي إلى عرقلة العملية السياسية، مضيفا أن تلك الأعمال ستخلق عوائق كثيرة في سبيل توحيد المؤسسة العسكرية وتهدد الأمن والسلم وكأنها قائمة على الانقسام.

وناشد المجلس الرئاسي الليبي في بيانه الجميع بالتوقف الفوري عن كل ما من شأنه المساس بهذا المسار عبر اتخاذ خطوات أحادية غير محسوبة، كما ناشد كل الدول التي ترعى الاتفاق والبعثة الأممية أن تقوم بدور نشط وفعال لتفادي أي تطورات تهدد ما جرى إنجازه.

المصدر: RT