مصر.. مسؤول يكشف تطورات فتح الطيران السعودي أمام المصريين

كشف مسؤول بوزارة الطيران المصرية عن تطورات موعد فتح الطيران السعودي للمصريين، وسط رغبة منهم في السفر من المملكة إلى مصر أو العكس.

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وقال المصدر، لصحيفة "الوطن" المصرية، إن اتجاه المملكة العربية السعودية للسماح للمسافرين القادمين من مجلس التعاون الخليجي وحاملي التأشيرات الحاصلين على لقاحات فيروس كورونا المستجد، يتم تطبيقه على المسافرين المصريين في الفترة المقبلة، خصوصًا مع أخذ مئات الآلاف من المصريين للقاحات، مشيرًا إلى أن المملكة دشنت موقعا إلكترونيا لتسجيل المسافرين ممن حصلوا بالفعل على لقاح كورونا.

وتوقع المصدر، أن تراجع المملكة العربية السعودية قرارها بشأن تعليق سفر المواطنين المصريين للمملكة، في ظل جائحة فيروس كورونا وإجراءاتها الوقائية في الفترة المقبلة، وخصوصًا بعدما وصلت كميات كبيرة من اللقاحات إلى مصر في الفترة الماضية، والعمل على توسيع شريحة من حصلوا على تلك اللقاحات من المصريين، لافتًا إلى أن قرار العودة من المتوقع ألا يسري إلا على المصريين ممن حصلوا على لقاحات كورونا فقط.

وأرسل محمد عبدالنبي، مدير عام مكتب شركة مصر للطيران بالمملكة العربية السعودية، يوم الإثنين الماضي، خطابا بشأن استمرار تعليق الرحلات من مصر إلى السعودية ضمن 20 دولة حتى الآن.

وحسب خطاب مدير "مصر للطيران" بالسعودية؛ فإن "الحجر المؤسسي" بالمملكة، ينطبق فقط على الفئات المستثناة المسموح لهم بالدخول للسعودية، وهم المواطنون السعوديون، والدبلوماسيون، والكوادر الطبية المصرية العاملون بالقطاع الصحي السعودي وأسرهم.

وتخضع الفئات المستثناة للحجر المؤسسي لمدة 7 أيام، ويجرى لهم فحص بي سي آر لدى الوصول، وآخر بعد مرور 6 أيام، عدا المواطنين السعوديين، ويدفع من ينطبق عليهم الاستثناء قيمة الحجر المؤسسي قبل السفر.

المصدر: الوطن