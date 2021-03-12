مسؤول بالطيران المصري يكشف تفاصيل عودة الطيران إلى السعودية

كشف مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني المصرية تفاصيل عودة الطيران بين مصر والسعودية في عام 2021.

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وأكد المصدر أنه "لا جديد حتى الآن في موعد فتح حركة الطيران بين مصر والسعودية 2021، وأن وزارة الطيران المدني لم تتلق حتى الآن أي إخطار من السلطات السعودية، بشأن تحديد موعد محدد لاستئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين البلدين".

وأضاف المصدر، لجريدة "الوطن" المصرية، أنه "هناك مؤشرات سعودية لاحتمالية قيام المملكة بعودة تلك الرحلات، لمدة محدودة خلال الشهر الجاري".

ولفت إلى أن آلاف العاملين المصريين بالسعودية ينتظرون موعد فتح حركة الطيران بين مصر والسعودية 2021 حتى يعودوا إلى أعمالهم، خاصة أن مواعيد حجوزات سفرهم للمملكة، كانت تحين خلال شهر فبراير الماضي.

وأشار المصدر إلى أنه بمجرد قيام المملكة العربية السعودية برفع حظر سفر المواطنين السعوديين لأراضيها وإعلانها موعد فتح حركة الطيران بين مصر والسعودية، سيتم استئناف الرحلات المجدولة والعمل على زيادتها بالاتفاق بين الدولتين، لاستيعاب أعداد العمالة المصرية الكبيرة الراغبة في العودة للمملكة، خاصة إذا ما كان قرار عودة الرحلات مؤقتا وليس دائما.

وأوضح المصدر أن تحديد موعد فتح الرحلات الجوية بين مصر والسعوديةـ ليس قرارا مصريا بل هو قرار سعودي تتخذه وفقا للحالة الوبائية للفيروس بالسعودية ودول العالم، مشيرا إلى أن شركات الطيران المصرية مستعدة لاستئناف رحلاتها الجوية إلى المدن السعودية، فور صدور قرار إنهاء تعليق دخول المواطنين المصريين للسعودية.

وأصدرت المملكة العربية السعودية بداية الشهر الماضي، قرارا بتعليق دخول مواطني 20 دولة، بينها مصر إلى أراضيها كأحد الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة، لمحاربة فيروس كورونا المستجد، خاصة مع ظهور سلالة متحورة من الفيروس في العديد من الدول.

المصدر: الوطن