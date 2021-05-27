عالمة فيروسات تطمئن المصريين: لا يوجد داع للقلق من الفطر الأسود أو الأصفر

قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بمصر، إن الفطر الأسود موجود في الطبيعة وله علاج، مؤكدة أنه مرض غير معد وغير منتشر في مصر.

وأضافت أنور: "لا يوجد داع للقلق من الفطر الأسود أو الأصفر، حيث إن الفطر موجود في الطبيعة حولنا ولا يعدي، وإذا كان لدى شخص مناعة ضعيفة وأصيب بالفطر الأسود فإنه لا يعدى الشخص السليم".

وحول أسباب الإصابة بالفطر الأسود، قالت أنور: "بعض الناس تسيء استخدام الأدوية، والبعض يستخدم المضادات الحيوية بشكل خاطئ مما يؤثر على الجهاز المناعي للجسم".

ولفتت إلى أنه "لا يوجد حالات إصابة بالفطر الأسود في مصر، ولكنها موجودة في الهند"، موضحة أن "بروتوكولات العلاج والنظام الصحي في مصر واضحة ولا يوجد سوء استخدام للأدوية، كما أن أسلوب العلاج ومنع العدوى مختلف في مصر عن البلدان الأخرى".

وتابعت: "بعض المواطنين لا يأخذ الإجراءات الاحترازية بصورة كافية، فهناك عدم الالتزام وتجمعات وحفلات وأماكن مزدحمة كثيرة، وبالتالي هذا يمثل مصدر قلق"، مشيرة إلى "ضرورة إقبال المصريين بشكل أكبر على التطعيم ضد كورونا".

المصدر: "اليوم السابع"