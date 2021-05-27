الصحة السعودية: تسجيل 1183 حالة إصابة بكورونا وتعافي 1040 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 1183 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي في البلاد 445963 إصابة.

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وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1040 حالة تعاف جديدة، ليصبح الإجمالي 428502 حالة شفاء من الفيروس.

وأكدت الصحة السعودية تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7309 وفيات منذ تفشي الجائحة في البلاد.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10152، والحالات الحرجة 1353 حالة.

المصدر: "سبق"