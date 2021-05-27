تحذيرات من موجة حارة ستضرب مصر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، المواطنين من موجة حرارة ستضرب البلاد خلال الأيام القادمة، تبدأ من يوم الاثنين.

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وأشارت إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريح لموقع جريدة "اليوم السابع" المصرية، إلى أنه اعتبارا من الاثنين المقبل ستتعرض البلاد لموجة حارة وارتفاع ملحوظ فى درجة الحرارة، حيث ستصل العظمى منها بالقاهرة إلى 37 درجة.

وكشف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، محمود شاهين، أن ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة متوقع أن يكون يوم الثلاثاء المقبل، وتصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 39 درجة، وبجنوب البلاد بين 42 و 43 درجة.

ويشهد اليوم الخميس ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الغربية، ومائل للحرارة على السواحل الشرقية، وحار على جنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب البلاد.

المصدر: اليوم السابع