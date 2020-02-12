مصر.. تحذيرات من الطقس رغم ارتفاع درجة الحرارة

أعلن مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، محمود شاهين، أن حالة الطقس بداية من اليوم تشهد استقرارا، ولكنه حذر من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة.

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وأضاف شاهين، لموقع "مصراوي" المصري، اليوم الأربعاء: "بداية من اليوم نشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، لكن في الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل سريع ليكون الجو أكثر برودة، حيث يصل فارق الدرجات بين العظمى والصغرى 10 درجات في أغلب الأنحاء".

وتابع مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "بنصح المواطنين بعدم الانخداع في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، خاصة وأن أشعة الشمس تكون أكثر سطوعا، حيث تنخفض درجات الحرارة خلال فترات الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر".

وأشار إلى أن متوسط درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة يصل من 9 لـ23 على القاهرة والوجه البحري، و9 لـ21 على السواحل الشمالية، و8 لـ25 على جنوب سيناء والغردقة، و8 لـ23 على شمال الصعيد، و11 لـ27 على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.

كما أشار شاهين، إلى انعدام فرص سقوط الأمطار، حيث نشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، مطالبا المواطنين بالاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

المصدر: مصراوي