مصر.. تحذيرات من الطقس خلال الـ48 ساعة القادمة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر من الطقس خلال الـ48 ساعة القادمة، موضحة أن الأجواء ستشهد نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

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وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية محمود شاهين، أنه "بداية من اليوم الأربعاء تتعرض أغلب الأنحاء لنشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة"، لافتا إلى "أنه في بداية صباح اليوم ظهرت الشبورة المائية على الطرق لكنها كانت خفيفة".

وأضاف شاهين لموقع "مصراوي" المصري، أن القاهرة ستتعرض خلال الساعات القليلة المقبلة لنشاط رياح يؤثر على الرؤية، لافتا إلى وجود ارتفاع في درجات الحرارة من 4 إلى 5 درجات، ويستمر هذا الارتفاع حتى الخميس.

وتابع: "من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في القاهرة 23 درجة بارتفاع 3 درجات عن المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام".

وأشار شاهين، إلى أن "هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة اليوم على أقصى السواحل الغربية تمتد ما بين متوسطة وغزيرة على السواحل الشمالية حتى يوم الأحد، بينما تكون على القاهرة يومي الخميس والجمعة، وتكون من خفيفة إلى متوسطة".​

المصدر: مصراوي