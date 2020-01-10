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انقلاب مفاجئ في الطقس بمصر

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انقلاب مفاجئ في الطقس بمصر
Reuters
الطقس في مصر
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شهدت بعض مناطق محافظتي القاهرة والجيزة، تغيرا مفاجئا في الحالة الجوية، حيث سقطت أمطار متوسطة، ضمن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد.

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وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، محمود شاهين، إن الطقس يشهد حالة من عدم الاستقرار، فضلا عن نشاط للرياح يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، التي تقل عن المعدل الطبيعي من 3 إلى 4 درجات مئوية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية المصرية قد أصدرت، أمس الخميس، تنبيها بشأن حالة الطقس في الأيام الأربعة المقبلة بمختلف المناطق والمحافظات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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