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تحذيرات من الطقس في مصر

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تحذيرات من الطقس في مصر
Reuters
الطقس في مصر
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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية تنبيها بشأن حالة الطقس في الأيام الأربعة المقبلة بمختلف المناطق والمحافظات.

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الأرصاد الجوية المصرية تحذر المواطنين من الطقس في البلاد
الأرصاد الجوية المصرية تحذر المواطنين من الطقس في البلاد

وقالت الأرصاد الجوية اليوم الخميس، إن الطقس يشهد هبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد بجانب أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من البحر الأحمر تكون غزيرة ورعدية أحيانا، وتمتد خفيفة إلى متوسطة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد.

ويشهد طقس الجمعة بخلاف نشاط الرياح المستمر لليوم الثاني، إحساسا متزايدا ببرودة الطقس، وسقوط الأمطار.

ويشهد يوم السبت والأحد طقسا مائلا للبرودة على كافة الأنحاء، ويصبح شديد البرودة ليلا ويصل لحد الصقيع في وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتراوح سرعة الرياح من خفيفة لمعتدلة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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