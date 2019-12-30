 
مباشر
عاجل
الصدر يعلن استعداده لإخراج الجيش الأمريكي من العراق سياسيا ويهدد الولايات المتحدة بـ "تصرف آخر"

الأرصاد الجوية المصرية تحذر المواطنين من الطقس في البلاد

أخبار العالم العربي

الأرصاد الجوية المصرية تحذر المواطنين من الطقس في البلاد
Reuters
الطقس في مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mzl8

قال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية في مصر محمود شاهين، إنه من المتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة القادمة.

إقرأ المزيد
تحذيرات من الطقس في مصر
تحذيرات من الطقس في مصر

وأشار إلى أن الانخفاض يأتي نتيجة التبريد الموجود في طبقات الجو العليا، مع استمرار فرص سقوط الأمطار المتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأوضح في مداخلة مع التليفزيون المصري، اليوم الاثنين، أن نشاط الرياح يزيد الشعور بانخفاض درجات الحرارة على مدار اليوم، مشيرا إلى تأثر القاهرة والسواحل الشمالية بالرياح المثيرة للرمال والأتربة، حيث تعمل على انخفاض الرؤية على الطرق الصحراوية المؤدية إلى المدن الجديدة.

وأضاف شاهين أن هناك اضطراب في حركة الملاحة خاصة على مسطح البحر المتوسط، متوقعا استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والغربية.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وعدم التخفيف نهائيا بسبب البرودة وانخفاض درجات الحرارة بمعدل درجتين عن الطبيعي، مطالبة السائقين بالقيادة بحذر على الطرق الصحراوية والقريبة من المناطق الزراعية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

نائب هولندي يعلن عن مسابقة للرسوم المسيئة للرسول محمد!