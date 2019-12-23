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تحذيرات من الطقس في مصر

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تحذيرات من الطقس في مصر
Reuters
الطقس في مصر
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توقعت هيئة الأرصاد الجوية في مصر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من غد الثلاثاء وحتى الجمعة.

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وأشارت الهيئة إلى أنه "تكثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار وتكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وشمال سيناء متوسطة الشدة على مدن القناة ومناطق من شمال الصعيد".

وذكر بيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه "يصاحب ذلك نشاط للرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وشمال سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، كما تنشط الرياح على البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية، والطقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا".

وعن القاهرة الكبرى، فمن المتوقع اعتبارا من يوم الثلاثاء أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

كما ناشدت الهيئة كل الجهات المعنية باتخاذ كل التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

المصدر: وكالات

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