الشرطة الإسرائيلية: توقيف ضابط بعد إطلاقه النار على طفلة فلسطينية

أكدت الشرطة الإسرائيلية الأربعاء أن ضابطا متورطا في إطلاق النار على طفلة فلسطينية في فناء منزلها بالقدس الشرقية الأسبوع الماضي، قد تم إيقافه عن العمل في انتظار التحقيق.

وقالت جنى الكسواني (16 سنة) إنها كانت تقف خارج البوابة الأمامية لمنزلها الواقع في حي الشيخ جراح المضطرب عندما أمرها ضابط شرطة وشقيقها ووالدها بالذهاب إلى منزلهم.

وأضافت أنها أصيبت في ظهرها برصاصة مغلفة بالمطاط. وتم نقلها إلى المستشفى بسبب كسر في فقرتها.

وفي لقطات كاميرا الأمن من منزل جنى، يمكن رؤيتها ووالدها وشقيقها وهم يدخلون الفناء عندما سقطت جنى فجأة على وجهها. وبعد لحظات، انفجرت قنبلة صوتية داخل الفناء بالقرب من العائلة المذعورة.

وتظهر لقطات مصورة من حادثة 18 مايو، التقطها أحد الجيران، على ما يبدو، ضباط شرطة يطلقون النار على منزل جنى.

وقالت الشرطة في بيان إنه بعد تلقي المقطع المصور الثلاثاء، فتحت إدارة الشؤون الداخلية بالشرطة تحقيقا في الحادثة، وإن الضابط قد تم نقله من الخدمة الفعلية.

المصدر: أسوشيتد برس