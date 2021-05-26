سوريا.. إغلاق صناديق الاقتراع وبدء فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية

أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا عدم تسجيل أي خرق قانوني مع إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية وبدء فرز الأصوات.

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ووجهت اللجنة الشكر للشعب السوري "على التزامه بالدستور والقانون أثناء تأديته لواجبه وحقه بالانتخاب" كما وجهت الشكر للجان القضائية الفرعية ولجان الانتخابات "على التزامهم الكامل بالقانون وعلى حسن سير العملية الانتخابية" حسب ما نقلت وكالة "سانا" عن اللجنة.

وكانت اللجنة أعلنت تمديد فترة الاقتراع خمس ساعات إذ كان مقررا أن تنتهي في السابعة من مساء الأربعاء، وتحدثت عن إقبال كبير على التصويت.

وشارك في الانتخابات مرشحان اثنان إلى جانب الرئيس الحالي بشار الأسد الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز بولاية رابعة مدتها سبع سنوات، ستكون الأخيرة له ما لم يتم تغيير أو تعديل الدستور.

المصدر: سانا + RT