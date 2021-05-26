مصر.. الصحة تجهز أول غرفة عزل لمرضى الفطر الأسود بمستشفى النجيلة

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان في مصر، الأربعاء، أن الوزارة جهزت غرفة عزل بمستشفى النجيلة لمصابي الفطر الأسود.

وقال المصدر، إن "غرفة العزل تم تجهيزها داخل المستشفى لحجز المشتبه في إصابتهم بمرض الفطر الأسود الناتج عن الإصابة بكورونا لبعض الحالات".

وأضاف: "المستشفى لم يتلق أي حالات مصابة بالمرض حتى الآن، كما لم يتلق المستشفى أيضا بروتوكول علاجي مجدد لهم".

وأشار، إلى أن "هذه التجهيزات جاءت في إطار دور وزارة الصحة والسكان للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والاستعداد التام لأي فيروس أو أي أمراض معدية".

وأكد المصدر، أن "مرض الفطر الأسود هو نادر الحدوث، كما أنه ينتج بسبب الاستخدام الخاطئ أو المفرط في أدوية الكرتزون أو المضادات الحيوية، وتم الاهتمام به بسبب الاستخدام الخاطئ للبروتكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا".

وشدد على أن "الفئات الأكثر عرضه له هم مرضي السكري والأورام".

المصدر: "الوطن"