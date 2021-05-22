عالم فيروسات يطمئن المصريين: علاج الفطر الأسود خلال 10 أيام فقط

قال الدكتور عبد الحميد شلبي، إن "الفطر الأسود موجود فى الطبيعة، وله علاج إذا تم علاجه فى البداية دون تركه وعمل مضاعفات، وخلال 10 أيام يتم القضاء عليه".

وأضاف شلبي، وهو أستاذ الفيروسات والمناعة وعضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي المصرية، أن "أصحاب السمنة والأمراض المزمنة مثل السكر، يتعرضون لهذا الأمر، وأن أعراض هذا الأمر هو التهاب واسمرار في الأنف، وتساقط الأسنان، وألم في الصدر، وظهور الألوان الأسود واضطراب الرؤية".

وطالب المواطنين بـ"النظافة الشخصية، والحصول على لقاح كورونا"، مؤكدا أن "اللقاح يقلل من أعراض الفيروس".

جاء ذلك في تصريحات صحفية لقناة "صدى البلد" المصرية ردا على سؤال عما اذا كان الفنان سمير غانم قد توفى بسبب الفطر الأسود، مشيرا إلى أنه "لا يعلم لكن الشخص عندما يصاب بكورونا ينتج عنها خفض في المناعة ومن الممكن أن يؤدي إلى الإصابة بالفطر الأسود".

ناصرحاتم ـ القاهرة

المصدر: RT