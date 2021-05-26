الأمم المتحدة تعلق على انتشار الحشد في المنطقة الخضراء: سلوك يضعف الدولة

أكدت جنين بلاسخارات، مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، اليوم الأربعاء، أن أي قضية اعتقال يجب أن تأخذ مجراها كما هو الحال مع أي عراقي.

وكتبت في تغريدة على حسابها في "تويتر" تعليقا على التطورات في بغداد: "بالتأكيد، لا ينبغي لأحد أن يلجأ إلى استعراض القوة ليشق طريقه. مثل هذا السلوك يضعف الدولة العراقية ويزيد من تآكل ثقة الجمهور".

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وأضافت: "يجب احترام مؤسسات الدولة في جميع الأوقات، لا أحد فوق القانون".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسلنا في العراق، بأن الحشد الشعبي يطوق المنطقة الخضراء الحكومية في بغداد ويسيطر على بوابات الدخول والخروج فيها.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، أن أمن الحشد سيتسلم القيادي المعتقل قاسم مصلح، مع استمرار التحقيقات معه من قبل لجنة مشتركة.

وأعلن مصدر أمني عراقي، في وقت سابق اعتقال قائد عمليات الأنبار في هيئة الحشد الشعبي قاسم مصلح من قبل قوة "خاصة".

يذكر أن قاسم مصلح يعد من القيادات البارزة في الحشد الشعبي، وكان مقربا من نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

المصدر: RT