مراسلنا: الحشد الشعبي يطوق المنطقة الخضراء ببغداد وينتشر بكثافة "فيديو"

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأربعاء، بأن الحشد الشعبي يطوق المنطقة الخضراء الحكومية في بغداد ويسيطر على بوابات الدخول والخروج فيها.

وقال مراسل RT، إن "الحشد ينتشر بشكل كبير داخل المنطقة الخضراء وخارجها، وهناك معلومات عن تطويقه مقار حكومية داخل المنطقة".

وأضاف، أن "الحشد يضغط على الحكومة لإطلاق سراح القيادي فيه قاسم مصلح، الذي من المفترض أن يسلم الحشد قبل ساعتين تقريبا".

وأشار إلى أن الحشد الشعبي عزز وجود قواته وسط بغداد، وهناك أنباء عن استدعاء قوات أخرى من محافظات جنوبية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، أن أمن الحشد سيتسلم القيادي المعتقل قاسم مصلح، مع استمرار التحقيقات معه من قبل لجنة مشتركة.

وأعلن مصدر أمني عراقي، في وقت سابق اعتقال قائد عمليات الأنبار في هيئة الحشد الشعبي قاسم مصلح من قبل قوة "خاصة".

يذكر أن قاسم مصلح يعد من القيادات البارزة في الحشد الشعبي، وكان مقربا من نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

المصدر: RT