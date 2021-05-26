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السودان.. انطلاق مناورات "حماة النيل" العسكرية مع مصر

أخبار العالم العربي

السودان.. انطلاق مناورات
انطلاق مناورات "حماة النيل" العسكرية بين الجيشين السوداني والمصري
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انطلقت في السودان يوم الأربعاء، مناورات "حماة النيل" العسكرية بين الجيش السوداني ونظيره والمصري، بالقرب من ولاية شمال كردفان لرفع القدرات واكتساب المهارات.

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وقال الجيش السوداني إن تمرين "حماة النيل" الذي تشارك فيه كل من القوات البرية والجوية والدفاع الجوي من الجانبين، ينفذ في مناطق أم سيالة غربي أم درمان، ومدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، ومروي (شمال السودان)، مشيرا إلى أنه امتداد لتمارين سابقة.

وكانت القوات المصرية المشاركة في المناورات وصلت إلى قاعدة الخرطوم الجوية بداية الأسبوع الجاري، إلى جانب أرتال من القوات البرية والمركبات التي وصلت عبر البحر.

وتأتي مناورات "حماة النيل" في إطار التعاون التدريبي بين البلدين، وكانت مصر والسودان قد أجرتا بالتناوب مناورات "نسور النيل 1 و2".

ووفقا للإعلام العسكري السوداني، فإن جميع المناورات تهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية وتعزيز التعاون وتوحيد أساليب العمل للتصدي للتهديدات المتوقعة للبلدين.

وتزامنت المناورات مع تعثر مستمر لمفاوضات "سد النهضة" برعاية الاتحاد الإفريقي منذ أشهر.

المصدر: وكالات

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