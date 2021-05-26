 
مباشر
عاجل
الأسد يقول إن إدلاءه بصوته في دوما دليل على وحدة الشعب السوري في مواجهة الإرهاب

بالفيديو.. أول ناخب يدلي بصوته في المربعين الأمنيين التابعين للحكومة السورية بالقامشلي

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qhcn

أدلى أول ناخب في مدينة القامشلي السورية، صباح اليوم الأربعاء، بصوته، في مركز مدرسة السعادة، في ظل الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد.

إقرأ المزيد
ما صلاحيات الرئيس الذي سينتخب غدا في سوريا؟
ما صلاحيات الرئيس الذي سينتخب غدا في سوريا؟

وأفاد مراسلنا بأن أول ناخب في الحسكة والقامشلي قد أدلى بصوته حيث المربعين الأمنيين التابعين للحكومة السورية.

وأشار إلى وجود 157 مركز انتخابي، في حين أنه لا يوجد عدد محدد للناخبين في القامشلي والحسكة.

وأعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات السورية، صباح اليوم الأربعاء فتح صناديق الاقتراع أمام الناخبين في جميع المراكز الانتخابية لاختيار مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية.

وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت أن نحو 18 مليون سوري يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وسبق أن أعلنت الحكومة السورية عن استكمال جميع التحضيرات والتجهيزات اللوجستية اللازمة للعملية الانتخابية الخاصة بالاستحقاق الدستوري المتمثل بانتخابات رئيس الجمهورية.

وذكرت وكالة "سانا" الرسمية السورية أنه فور فتح أبواب مراكز الاقتراع، توافد الناخبون بكثافة عليها في مختلف أنحاء البلاد.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا