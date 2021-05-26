بالفيديو.. أول ناخب يدلي بصوته في المربعين الأمنيين التابعين للحكومة السورية بالقامشلي

أدلى أول ناخب في مدينة القامشلي السورية، صباح اليوم الأربعاء، بصوته، في مركز مدرسة السعادة، في ظل الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد.

إقرأ المزيد

وأفاد مراسلنا بأن أول ناخب في الحسكة والقامشلي قد أدلى بصوته حيث المربعين الأمنيين التابعين للحكومة السورية.

وأشار إلى وجود 157 مركز انتخابي، في حين أنه لا يوجد عدد محدد للناخبين في القامشلي والحسكة.

وأعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات السورية، صباح اليوم الأربعاء فتح صناديق الاقتراع أمام الناخبين في جميع المراكز الانتخابية لاختيار مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية.

وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت أن نحو 18 مليون سوري يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وسبق أن أعلنت الحكومة السورية عن استكمال جميع التحضيرات والتجهيزات اللوجستية اللازمة للعملية الانتخابية الخاصة بالاستحقاق الدستوري المتمثل بانتخابات رئيس الجمهورية.

وذكرت وكالة "سانا" الرسمية السورية أنه فور فتح أبواب مراكز الاقتراع، توافد الناخبون بكثافة عليها في مختلف أنحاء البلاد.

المصدر: RT