مصر.. مصدر أمني يكشف حقيقة تعرض سجينين للتعذيب حسب مصادر الإخوان المسلمين

نفى مصدر أمني مصري صحة ما تداولته إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم بتعرض السجينين زياد العليمي وأحمد سمير للاعتداء والضرب داخل محبسهما.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن المصدر الأمني قوله إن "ما تم تناوله في هذا الشأن عار تماما من الصحة جملة وتفصيلا ويأتي ضمن المحاولات المستمرة للأبواق الإعلامية الموالية لجماعة "الإخوان المسلمين" لنشر الأكاذيب والشائعات".

المصدر: "صدى البلد"