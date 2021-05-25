بتوجيهات من السيسي.. نقل الفنان شريف دسوقي إلى محافظة القاهرة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة

أكدت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد يوم الثلاثاء، أنه جار نقل الفنان شريف دسوقي من أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات بتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة له.

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وأوضح خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه تم نقل الفنان شريف دسوقي بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين.

وأكد أنه سيتم مناظرة حالته الصحية فور وصوله مستشفى دار الشفاء من قبل فريق طبي يضم استشاريين في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، والباطنة، وأمراض السكر، وإجراء كافة الفحوصات الطبية لاستكمال علاجه على نفقة الدولة.

وأفاد مجاهد بأن وزيرة الصحة تتابع تطورات الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي عن كثب وما يتم تقدميه من خدمات طبية له، وكذلك الاطلاع على التقارير الخاصة بالحالة الصحية له بشكل دوري.

وكانت الفنانة المصرية بدرية طلبة، قد أكدت خروج الفنان شريف دسوقي من المستشفى صباح الثلاثاء، بعد إجراء عملية نتج عنها بتر ساقه.

المصدر: RT