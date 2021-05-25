آخر التطورات الصحية للفنان المصري شريف دسوقي بعد بتر قدمه

طمأن الفنان المصري، شريف دسوقي، فجر اليوم، متابعيه، على حالته الصحية بعد إجرائه عملية جراحية وبتر قدمه.

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وقال شريف دسوقى على حسابه في "فيسبوك": "قدر الله وما شاء فعل الحمد الله على كل شيء".

وكانت الفنانة المصرية، بدرية طلبة، قد أكدت خروج الفنان شريف دسوقي من المستشفى صباح اليوم، بعد إجراء عملية نتج عنها بتر ساقه، وذلك عبر حسابها على موقع "فيسبوك".

وأعلنت بدرية طلبة عن عودة دسوقي إلى منزله لبداية مرحلة التأهيل النفسي لتقبل الوضع الجديد، وأوضحت قائلة في "فيسبوك": "شكرا لكل الناس اللي وقفت مع شريف دكتورة أمل النجار، والدكتور سامى زقيلح اللي عمل العملية شكرا.. إسلام صلاح اللي مسبهوش لحظة.. شكرا يا نور السيد، والدكتور أشرف زكى، والأستاذة نهال عنبر، وزميلنا مصطفي درويش، والأستاذ جمال العدل".

وأضافت: "بطمن حبايب شريف أنه خرج من المستشفى وحيبدأ في مرحلة التأهيل النفسي علشان يتعود على وضعه الجديد ويتقبله، واللي عايز يطمن عليه أو صحفي عايز معلومة يتواصل مع إسلام صلاح..شكرا".

وفي تصريحات لموقع "اليوم السابع"، كانت بدرية طلبة قد كشفت عدة تفاصيل عن سبب بتر قدم الفنان المصري، وقالت: "بالفعل الفنان شريف دسوقي أجرى عملية جراحية، وتم بتر قدمه وحالته مستقرة الآن وربنا يشفيه ويقوم منها، والجرح اللي كان في رجليه حصله أثناء تصوير فيلم وقفة رجالة، واتفاقم، والدكتور اللى بيتابع حالته أكد أنها سيئة وتم بتر قدمه".

وكانت الفنانة طلبة كتبت أمس الاثنين على "فيسبوك": "شريف دسوقي داخل العمليات كمان ساعه دعواتكم من فضلكم".

المصدر: وسائل إعلام مصرية