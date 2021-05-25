الفنانة المصرية بدرية طلبة تعلن بتر قدم الفنان شريف الدسوقي بعد عملية جراحية

أعلنت الفنانة المصرية بدرية طلبة عن بتر قدم الفنان شريف الدسوقي بعد خضوعه لعملية جراحية.

وكتبت بدرية طلبة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "عن تجربة عشتها مع بابا الله يرحمه.. صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه.. ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفائك على خير".

وكانت الفنان طلبة كتبت أمس الاثنين على "فيسبوك": "شريف دسوقي داخل العمليات كمان ساعه دعواتكم من فضلكم".

كان مصدر مقرب من الفنان شريف الدسوقي كشف عن تدهور صحته، مشيرا إلى أن إحدى قدميه بها مشكلة كبيرة والأطباء أكدوا له ضرورة بترها في أسرع وقت.

وأضاف المصدر لـ"المصري اليوم" أن "الدسوقي دخل المستشفى وفور علمه بقرار الطبيب المعالج ببتر إحدى قدميه هرب من المستشفى ولا يزال أهله يبحثون عنه حتى يعود".

وأشار الطبيب المعالج إلى أن الحالة التي وصل لها تعود لإهمال العلاج من مرض السكري.

المصدر: "المصري اليوم"