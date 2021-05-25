وزير خارجية الصومال: توصلنا لاتفاق بين الحكومة الاتحادية والولايات الفيدرالية بشأن الانتخابات

أبلغ وزير الخارجية الصومالي محمد عبد الرزاق مجلس الأمن أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الاتحادية وولايات الصومال الفيدرالية من شأنه أن يؤدي إلى إجراء انتخابات وطنية.

وأوضح محمد عبد الرزاق أنه تم التوصل لتوافق فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية الثلاث لاستكمال الاتفاق "من حيث المبدأ" يوم الثلاثاء، تتويجا للمفاوضات بين الحكومة والولايات الفيدرالية والتي بدأت في الثاني والعشرين من مايو الجاري.

وقال عبد الرزاق إن بيانا نهائيا سيصدر الخميس المقبل في حفل ختام مراسم.

وأضاف "عملية التفاوض لم تكن سهلة، وهذا يوضح مدى أهمية الإجماع، وإلى أي مدى سيكون السلام في الصومال هشا، وإلى أي مدى ستظل مؤسساتنا الحكومية هشة بدون إجماع.. رغم ذلك، فقد توصلنا الآن إلى اتفاق يقود الصومال إلى انتخابات حرة ونزيهة".

وواجه الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد ضغوطا متزايدة بعد فشل إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في الثالث من فبراير الماضي، بسبب عدم الاتفاق على كيفية إجراء التصويت.

وأعلنت ولايتان فيدراليتان أنهما لن تشاركا في الانتخابات دون اتفاق.

وانهارت أوائل أبريل الماضي محادثات بين الحكومة الفيدرالية وحكام الولايات كانت قد بدأت في مارس.

واستجابة لطلب من الرئيس، أقر مجلس النواب قانونا خاصا يقضي بتمديد فترات ولاية شاغلي المناصب الحالية لمدة عامين، ونبذ اتفاق تم التوصل اليه في السابع عشر من سبتمبر 2020، بشأن الانتخابات غير المباشرة، وفضل عوضا عن ذلك العودة لنظام التصويت الفردي في الانتخابات.

المصدر: أ ب