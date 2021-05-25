مصر.. تركي آل الشيخ يوجه وصفا للسيسي بعد لقائه

وصف مستشار الديوان الملكي السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوالده.

إقرأ المزيد

وقال آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في كل مرة أتشرف بمقابلة فخامة والدي الرئيس عبدالفتاح السيسي حفظه الله.. كم نحن محظوظون بوجود قائد عربي مثله في منطقتنا يملك الحكمة والقوة وبعد النظر وكرامة الفارس العربي الأصيل وليس هذا بمستغرب على رجال مصر وجيش مصر الأبي.. رعاه الله وسدد خطاه وحقق أمانيه وأحلامه لمصر الغالية ولأمته العربية".

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استقبل أمس الاثنين، الوزير تركي آل الشيخ، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وأكد الرئيس المصري على عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين، وأن الشراكة بينهما استراتيجية وبناءة على جميع المستويات وفى مختلف المجالات، سواء فيما يخص تعاون الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص في البلدين.

المصدر: RT