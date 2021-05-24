السيسي يناقش تطورات العلاقات السعودية - المصرية مع تركي آل الشيخ

ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع مستشار الديوان الملكي بالسعودية ورئيس مجلس إدارة الترفيه تركى آل الشيخ، الشراكة الاستراتيجية.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن الرئيس المصري أكد على عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين، وأن الشراكة بينهما استراتيجية وبناءة على جميع المستويات وفى مختلف المجالات سواء فيما يخص تعاون الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص فى البلدين.

وأوضح أن العلاقات تشهد تطورا مستمرا وتحقق نتائج إيجابية ومثمرة على صعيد التنمية والاقتصاد والاستثمار والترفيه، مع التأكيد على أن القيادتين والحكومتين المصرية والسعودية تسعيان دوما إلى مزيد من التواصل والتشاور والتنسيق والتعاون فى سبيل تقوية أواصر الأخوة الصادقة بين البلدين والشعبين وتجاوز أي تحديات وإزالة أي عوائق قد تواجه الأعمال المشتركة بينهما على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، متطلعين نحو آفاق أوسع من الإنجاز والإسراع فى تحقيق الأهداف المشتركة.

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