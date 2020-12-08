تركي آل شيخ يصف رد السيسي على الصحافة الفرنسية بـ"التاريخي"

وصف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، رد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على سؤال صحفي حول قضية الحريات والسجناء السياسيين بمصر بـ"التاريخي".

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وأعاد آل شيخ نشر جواب السيسي على الصحفي الفرنسي، على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، قائلا: "رد تاريخي من قائد بطل جاء في ظروف صعبة، وقاد السفينة إلى بر الأمان، أنا لا أتكلم من فراغ، وأنا تشرفت بالجلوس معه عدة مرات".

وأضاف: "شفت وسمعت بعيني وباذني حبه لبلده ولشعبه، دمث الخلق وحازم في الحق، ربنا يحميك ويحقق امانيك لشعبك العظيم، من سعودي بقلب مصري".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم أمس الاثنين، إنه تحدث بصراحة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول حقوق الإنسان في مصر.

وأضاف الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس المصري: "ناقشت مع الرئيس المصري بعض الموضوعات المتعلقة بعمل منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مصر، وناقشنا بعض الأسماء".

في حين رد الرئيس المصري قائلا: "تتحدثون معنا في هذا الأمر وكأننا حكام مستبدون وهذا الأمر لا يليق بالدولة المصرية، ولا يمكن التحدث فيه معنا لأنكم تتحدثون وكأننا لا نحترم الناس"، موضحا أن هناك 55 ألف منظمة مجتمع مدني تعمل في مصر.

وتابع السيسي: "معندناش حاجة نخاف منها أو نحرج منها..نحن أمة تجاهد من أجل بناء مستقبل شعبها في ظروف في منتهى القسوة وشديدة الاضطراب".

المصدر: RT