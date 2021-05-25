محتجون ينفذون وقفة ضد زيارة بلينكن ويحملون نعوشا بأسماء ضحايا غزة وسط رام الله (فيديو)

أفادت مراسلتنا بأن فلسطينيين قاموا، اليوم الثلاثاء، بوقفة وسط رام الله ضد زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن.

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وحمل محتجون على زيارة بلينكن مجسمات لنعوش عليها أسماء وصور الأطفال ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة للشرق الأوسط في إسرائيل يوم الثلاثاء، سعيا منه لتعزيز وقف إطلاق النار مع حماس والمساعدة بتسريع وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

هذا وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، بعد لقائه بلينكن، أنه طلب من واشنطن "أن لا تعود إلى الاتفاق النووي مع طهران، لأن ذلك يعني حصول إيران على الترسانة النووية بغطاء دولي".

وستشمل جولة بلينكن في الشرق الأوسط أيضا مصر التي لعبت دور الوسيط بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في التهدئة حول القطاع، وكذلك الأردن.

المصدر: RT + "رويترز"