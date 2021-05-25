مراسلتنا: مقتل شاب فلسطيني في رام الله برصاص قوات خاصة إسرائيلية

أفادت مراسلتنا في الضفة الغربية، صباح اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر محلية، بمقتل شاب فلسطيني من رام الله برصاص قوات خاصة إسرائيلية.

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وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الشاب أحمد جميل أبو عرب من مخيم الأمعري في حي أم الشرايط في رام الله قتل صباح اليوم، بعدما تعرض لإطلاق نار من قبل عناصر من الوحدة الخاصة التابعة للجيش الإسرائيلي التي اقتحمت الحي خلال تنفيذ عمليات اعتقال لمطلوبين.

ولفت موقع "عرب 48" إلى أن قوة إسرائيلية خاصة من "المستعربين" تسللت للمنطقة وأطلقت النار عن قرب على الشاب ما أدى إلى مقتله على الفور.

ونقل عن شهود عيان قولهم، إن قوات "المستعربين" قامت بتصفية الشاب أبو عرب، وتركته ينزف في الشارع.

المصدر: RT+ عرب 48