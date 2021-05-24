كاميرا مراقبة ترصد منفذ عملية طعن فى حي الشيخ جراح بالقدس

رصدت كاميرا مراقبة منفذ عملية طعن في حي الشيخ جراح بالقدس وهو يهرب قبل مقتله على يد الشرطة الإسرائيلية.

وأدت عملية الطعن اليوم الاثنين إلى إصابة جنديين إسرائيليين بجروح متوسطة ومقتل المنفذ.

ولفتت "القناة 13" إلى أن منفذ عملية الطعن قرب حي الشيخ جراح يبلغ من العمر 17 عاما، وهو من بلدة كفر عقب بالقدس الشرقية.

بدوره، ذكر موقع "عرب 48" أن قوات من عناصر الشرطة وحراس الأمن طاردوا شابا وأطلقوا النار صوبه، حيث أصيب وغرق بدمائه وسط الشارع.

المصدر: وكالات