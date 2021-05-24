بوغدانوف: لا نستبعد قيام المسلحين باستفزازات أثناء الانتخابات الرئاسية السورية

لم يستبعد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن يقدم المسلحون في سوريا على تنفيذ استفزازات أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية.

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وقال بوغدانوف في تصريح لوكالة "تاس" اليوم الاثنين: "قد تحدث استفزازات في يوم الاقتراع أو قبله أو بعده، لأن الوضع بالطبع صعب للغاية. للأسف، لم نحقق بعد انتصارا كاملا على الإرهابيين في المنطقة، وفي سوريا على وجه الخصوص".

وأمس الأحد، أكد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا الأدميرال ألكسندر كاربوف، أن المسلحين كانوا يعدون لاستفزازات في محافظة إدلب باستخدام مواد سامة قبل الانتخابات الرئاسية في سوريا.

وستجرى الانتخابات في سوريا في الـ26 من مايو الجاري، ومن بين المرشحين رئيس الدولة الحالي والأمين العام لـ"حزب البعث" السوري بشار حافظ الأسد، والنائب السابق عن الحزب الاشتراكي عبد الله سلوم عبد الله، ومن المعارضة الداخلية محمود أحمد مرعي، الأمين العام للجبهة الديمقراطية السورية.

المصدر: "تاس"