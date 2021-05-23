الدفاع الروسية تكشف عن مخطط للمسلحين لشن هجوم كيميائي في سوريا

أكد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا الأدميرال ألكسندر كاربوف، أن "المسلحين كانوا يعدون لاستفزازات في محافظة إدلب باستخدام مواد سامة قبل الانتخابات الرئاسية في سوريا".

وقال: "تلقى المركز معلومات تفيد باستعداد مسلحي (هيئة تحرير الشام) لاستفزازات في غربي إدلب باستخدام مواد سامة، وأنهم، برفقة ممثلين عن منظمة (الخوذ البيضاء) الإنسانية الزائفة، قاموا يوم الأحد بتسليم 6 حاويات بها مواد سامة، يفترض أنها مادة الكلور، إلى منطقة جسر الشغور".

وأضاف: "بحسب المعلومات المتوفرة، فإن المسلحين يخططون عشية الانتخابات الرئاسية في سوريا لشن هجوم كيماوي، وتمثيله على شكل ضحايا وإصابات بين السكان المحليين لاتهام القوات الحكومية السورية لاحقا باستخدامه".

وستجرى الانتخابات في سوريا في الـ26 من مايو الجاري، إذا سيتم فتح أكثر من 10 آلاف مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد من الساعة الـ7 صباحا وحتى الـ7 مساء، على أن تمدد لـ5 ساعات حسب طلب أي منطقة، فيما سيكون يوم الصمت في الـ25 من مايو.

ومن بين المرشحين لرئاسة الجمهورية: رئيس الدولة الحالي والأمين العام لـ"حزب البعث" السوري بشار حافظ الأسد، ومن المعارضة الداخلية محمود أحمد مرعي، والنائب السابق عن الحزب الاشتراكي عبد الله سلوم عبد الله.

المصدر: "نوفوستي"