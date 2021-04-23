 
مباشر

الدفاع الروسية: مسلحو إدلب يخططون لاستفزازات باستخدام الكيميائي

أخبار العالم العربي

الدفاع الروسية: مسلحو إدلب يخططون لاستفزازات باستخدام الكيميائي
AFP Maher AL MOUNES
ريف إدلب (صورة من الأرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q969

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن المسلحين في منطقة وقف التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا، يخططون لاستفزازات باستخدام أسلحة كيميائية واتهام القوات الحكومية السورية بها.

وقال نائب مدير المركز الروسي للمصالحة اللواء البحري ألكسندر كاربوف إن هناك معلومات حول قيام إرهابيين من "هيئة تحرير الشام" بنقل مواد سامة إلى أطراف إدلب ومناطق جسر الشغور وبداما.

إقرأ المزيد
موسكو: دوافع سياسية بحتة وراء قرار منظمة حظر الكيميائي بشأن سوريا
موسكو: دوافع سياسية بحتة وراء قرار منظمة حظر الكيميائي بشأن سوريا

وأضاف أنه تم رصد زيادة في نشاط "الخوذ البيض" في المنطقة.

وأكد أن "الإرهابيين يخططون لاستخدام المعلومات حول ضحايا استفزازاتهم لتشويه سمعة الحكومة السورية".

وأشار إلى أن الأنباء حول تحضير المسلحين للهجمات الكيميائية تأتي على خلفية تبني منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قرارا بشأن تقييد حقوق سوريا في المنظمة، وخاصة حرمانها من حق التصويت.

وأضاف أن المركز الروسي "يدعو قادة الزمر المسلحة للامتناع عن الاستفزازات المسلحة".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا