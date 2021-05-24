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الشرطة السعودية تضبط 100 امرأة في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية (فيديو)

أخبار العالم العربي

الشرطة السعودية تضبط 100 امرأة في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية (فيديو)
Reuters AHMED YOSRI
امرأة تحمل العلم السعودي
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أعلنت الشرطة السعودية في منطقة جازان عن ضبط 100 امرأة في إحدى الفعاليات بمحافظة بيش في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

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وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة جازان، الرائد نايف حكمي، أن "الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت 100 امرأة في إحدى الفعاليات بمحافظة بيش، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا".

وأشار إلى أنه "جرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاما بحق المسؤول وكل من حضر التجمع".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر تجمع للنساء، أشاروا إلى أنه يعود إلى التجمع في جازان.

المصدر: "سبق" + RT

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