الصحة السعودية: لم نرصد أي إصابة بالفطر الأسود في المملكة

أكدت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد، أنها لم ترصد أي إصابة بمرض "الفطر الأسود" في المملكة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي، "عدم الارتباط بين الفطر الأسود وفيروس كورونا"، مشددا على " عدم رصد أي حالات للفطر الأسود بين المصابين بفيروس كورونا داخل المملكة".

وأضاف أن "البعض يعتقد أن الفطر الأسود هو سلالة أو نوع أو يرتبط بفيروس كورونا وهذا غير صحيح فهو ليس فيروسا، وإنما هو فطر موجود في البيئة والطبيعة والتربة ولا يعتبر مسببا لمرض بشكل مباشر أو ينتقل بشكل مباشر إلا في حالة العدوى الانتهازية".

وقال إن "العدوى الانتهازية هي أن يكون الشخص مصابا بمرض مزمن ومضاعفات متأخرة تسبب له اضطراب وخلل في مناعة الجسم بشكل كبير في مراحل متأخرة وتصيبه بمرض إضافي فوق المرض الأساسي الموجود لديه وتتدهور الحالة الصحية بسبب ذلك".

المصدر: وكالات